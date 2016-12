foto Ap/Lapresse

10:30

- Sei soldati britannici sono dispersi e si crede siano morti dopo che il mezzo blindato su cui viaggiavano è stato coinvolto in un'esplosione nella zona di Helmand, nell'Afghanistan meridionale. Lo ha comunicato il ministero della Difesa britannico, precisando che tra i soldati coinvolti cinque appartengono al terzo battaglione del reggimento Yorkshire e uno al primo battaglione del reggimento The Duke of Lancaster.