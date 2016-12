foto Ap/Lapresse

- Il ministro del Commercio cinese Chen Deming ha annunciato che la maggior parte delle persone che lavorano per progetti di Pechino in Siria sono state evacuate dal Paese. Un centinaio di cittadini cinesi è rimasto in Siria per assicurare i propri soldi, equipaggiamenti e progetti, ha aggiunto Chen. "Torneremo a questi progetti quando la situazione sarà stabile e favorevole a uno sviluppo pacifico", ha aggiunto Chen.