L'ex moglie del sultano del Brunei ha accusato la sua ex guardia del corpo di furto e vendita di diamanti rari per un valore di 12 milioni di sterline, sostituendoli con gioielli falsi. Mariam Aziz, 55 anni, accusa la sua ex bodyguard, la 34enne Fatimah Kumin Lim, di essersi appropriata nel 2008 e nel 2009 di un braccialetto di diamanti di 3,5 milioni di sterline e di due anelli di diamanti del valore 8,7 milioni per pagare i suoi debiti di gioco.

L'avvocato della donna ha detto all'Alta Corte che Lim aveva confessato di aver rubato le gemme nella casa di Kensington. Tuttavia, ha aggiunto che la confessione è stata forzata perché costretta dalla signora Aziz che avrebbe dovuto vendere i diamanti per pagare i suoi debiti di gioco.



La corte ha anche sentito la figlia adottiva della ex moglie del sultano, Afifa Abdullah, 26 anni, che ha parlato invece di un "prestito" alla ex bodyguard di due anelli di diamanti, uno blu e uno giallo, che però non furono mai restituiti in originale. Al loro posto sarebbero stati restituiti dei falsi.



La signora Aziz ora vuole i danni per l'intero valore del bracciale, e sta portando avanti un altro procedimento giudiziario per il ritorno dei diamanti blu e giallo da un rivenditore che li avrebbe acquistati a Ginevra.