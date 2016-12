foto Ap/Lapresse Correlati Il Super tuesday dei repubblicani

Primarie Republicane, il Supertuesday non decide 15:39 - Testa a testa tra Mitt Romney e Rick Santorum nel tanto atteso Super tuesday, il martedì dove dieci Stati americani votano per le primarie repubblicane. Romney conquista Massachusetts, Virginia, Vermont, Idaho e Alaska. Santorum porta a casa Oklahoma, Tennessee e North Dakota. L'Ohio, dove si assegnavano 63 delegati, di poco è andato allo stesso Romney. L'outsider Newt Gingrich conquista la "sua" Georgia.

Di pochissimo, ma Mitt Romney - secondo le proiezioni dei principali media Usa - si è aggiudicato le primarie repubblicane nello Stato chiave dell'Ohio: chi si è aggiudicato le primarie ha sempre portato a casa la nomination per le presidenziali.



Non ancora certa la nomination

L'obiettivo di Romney, se non quello di chiudere definitivamente la partita, era quello di allungare le mani sulla nomination, che sarà decisa nel corso della Convention repubblicana di Tampa (Florida), il prossimo 27-30 agosto. Il miliardario mormone ha vinto agevolmente in Virginia, Vermont, Idaho e nel suo Massachusetts, dove è stato governatore, e ha portato a casa anche l'Alaska vincendo dunque sei dei dieci Stati in cui si è votato.



C'è anche Gingrich

A sua volta, l'ex speaker della Camera Newt Gingrich, vince nella "sua" Georgia, dove ha parlato ai suoi sostenitori affermando di che lui è "il candidato che ha le maggiori possibilità di sconfiggere (il presidente) Barack Obama" alle elezioni presidenziali del prossimo 6 novembre. Parlando ai suoi sostenitori in Ohio, Santorum si è incoronato vincitore ed ha assicurato che a novembre sostituirà "questo presidente". Parole simili a quello di Romney, che da Boston, quando ancora il risultato era ancora in buona parte da stabilire, ha assicurato i suoi sostenitori che otterrà la nomination, perché "la nostra campagna va avanti e il cambiamento è in arrivo".



Repubblicani spaccati, Obama avanza senza sforzi

E con questi presupposti è legittimo aspettarsi una battaglia per il vertice repubblicano ancora lunga, durissima e piena d'insidie. Una lotta fratricida che potrebbe risolversi solo alla vigilia della convention di Tampa a fine agosto. Un quadro che favorisce ovviamente Barack Obama, in risalita nei sondaggi senza ancora aver mosso un dito. Tanto che con un partito repubblicano così spaccato, sembra essere lui il vero trionfatore di questo Supertuesday.