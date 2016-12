foto Ap/Lapresse

01:27

- Prime proiezioni dei media americani per il Supertuesday. Secondo i dati diffusi finora, l'ex speaker della Camera, Newt Gingrich, avrebbe vinto le primarie in Georgia col 45% delle preferenze. Stando alla Cnn, Mitt Romney sarebbe invece in testa nelle primarie repubblicane per le presidenziali americane in Virginia e Vermont.