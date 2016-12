foto Ansa

- Il presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha affermato in diretta tv che ci sono "troppi stranieri in Francia" perché il sistema di integrazione nazionale possa funzionare bene e ha promesso, se sarà rieletto, di dividere per due il numero di immigrati accolti ogni anno legalmente. "Il nostro sistema di integrazione funzione sempre peggio perché ci sono troppi stranieri sul nostro territorio" , ha detto Sarkozy.