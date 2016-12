La comunità internazionale, ha aggiunto Obama, non è riuscita comunque a lanciare una campagna contro Damasco come quella dell'anno scorso in Libia, che ha portato alla caduta e alla morte del colonnello Muammar Gheddafi. Russia e Cina, infatti, hanno posto il vedo a due risoluzioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite contro la Siria, sostenendo di non voler ripetere gli errori commessi in Libia, dove gli aerei della Nato hanno iniziato i bombardamenti dopo l'astensione di Mosca e Pechino.Il presidente Usa ha resistito agli appelli per l'intervento militare in Siria, privilegiando invece l'uso di sanzioni e isolamento internazionale per spingere il presidente Bashar Assad a lasciare il potere. Finora il regime non accenna a cedere e le vittime della repressione sono oltre 7.500.I repubblicani stanno "rullando i tamburi di guerra", ma parlano della guerra in modo casuale e "non hanno tante responsabilità perché non sono comandanti in capo". Così il presidente degli Stati Uniti Barack Obama risponde alle accuse dei candidati alla nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca, che lo accusano di essersi mostrato debole nei confronti dell'Iran.Parlando durante la prima conferenza stampa dell'anno, Obama ha detto che chi lo critica dimentica "il costo della guerra" e dovrebbe prima spiegare ai cittadini americani le conseguenze di un attacco.Intanto le Nazioni Unite bollano come "scioccante" il video sulle torture presumibilmente girato in un ospedale militare di Homs, nella Siria centrale. Le immagini sono state trasmesse dalla tv britannica 'Channel 4' e mostrano i pazienti incatenati al letto e vicino a loro cavi elettrici e fruste. "Le immagini mostrate da Channel 4 sono veramente scioccanti e purtroppo corrispondono alle prove raccolte" nel rapporto della commissione d'inchiesta Onu sulla Siria, ha affermato Rupert Colville, portavoce dell'Alto commmissariato Onu per i diritti umani.Nel video, che secondo l'emittente sarebbe stato portato fuori dalla Siria da un giornalista francese, un medico testimonia gli orrori compiuti nell'ospedale. "Ho visto detenuti torturati con elettrocuzione, frustati, colpiti con i manganelli fino a rompergli le gambe". Il medico dichiara, inoltre, di aver assistito ad "operazioni eseguite senza anestesia. Ho visto sbattere le teste dei detenuti contro i muri e negare loro l'acqua".