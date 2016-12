foto Ap/Lapresse

15:12

- "Ci trattano bene. Abbiamo fiducia nel lavoro positivo che stanno facendo per noi le istituzioni". I due marò italiani lanciano questo messaggio dal carcere di Trivandrum, in India, dove sono rinchiusi in seguito all'ordinanza emessa dal tribunale di Kollam. Massimliano Latorre e Salvatore Girone hanno parlato della loro situazione durante un breve incontro con i giornalisti italiani.