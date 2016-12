foto Ap/Lapresse

14:54

- Non ci saranno interventi militari in Siria: l'assicurazione arriva dalla Casa Bianca, che ritiene indispensabile isolare il regime di Assad ma continuando a seguire le vie politiche e diplomatiche. Si procederà dunque con i tagli alle fonti di denaro e si proseguirà a sollecitare le opposizioni ad unirsi per contrastare più efficacemente la dittatura.