Libia, proclamata l'indipendenza dell'Est

foto Ap/Lapresse 14:29 - E' stata proclamata in Libia l'indipendenza della regione della Cirenaica, nell'Est del Paese. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Bengasi, ad opera di migliaia tra rappresentanti delle tribù e comandanti delle milizie del territorio. I rappresentanti hanno eletto un congresso regionale e ratificato la costituzione di un esercito indipendente.

Nel documento approvato a Bengasi si afferma che la Cirenaica, la regione dove si concentrano i principali giacimenti di petrolio libico, ha patito decenni di marginalizzazione per mano del regime del defunto Muammar Gheddafi. Ora la zona, che si estende da Sirte fino al confine con l'Egitto, vuole le proprie "risorse nelle proprie mani". Il Consiglio nazionale di transizione, il governo centrale a interim, si è più volte opposto alla fondazione di una regione nell'Est, avvertendo che potrebbe alla fine portare a una secessione nel Paese nordafricano.



Il leader del consiglio della regione semiautonoma sarà Ahmed Al-Zubair, il prigioniero politico che sotto Gheddafi è rimasto per più tempo in carcere. Al-Zubair, che fa anche parte del Cnt, ha promesso di proteggere i diritti della regione, ma ha anche detto che il suo consiglio riconosce il Cnt e accetta che sia quest'ultimo a gestire gli affari internazionali libici. Il gruppo che ha fondato la regione ha poi respinto la legge elettorale che le assegna sessanta dei 200 seggi che, dopo le elezioni di giugno, formeranno il Parlamento libico.