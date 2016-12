foto Ap/Lapresse

12:01

- Il ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola, ha avuto un colloquio telefonico con Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò fermati in India per l'uccisione di due pescatori scambiati per pirati. "L'Italia tutta è con voi, al vostro fianco. Lo siamo stati fino ad ora. Continueremo ad esserlo", ha detto il ministro. Di Paola ha garantito loro il massimo impegno delle istituzioni italiane per una soluzione della vicenda.