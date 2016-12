L'ex tata del presidente Obama, un trans che vive in estrema povertà

- Evie è stata una donna molto importante per Barack Obama, da lei cresciuto e accudito durante la sua infanzia indonesiana. Abbandonata molto presto la scuola per via della sua natura transessuale che le impediva di vivere serenamente la sua adolescenza si buttò a capofitto nel mondo del lavoro, visto anche il suo grande talento culinario. Negli anni '70 la donna, all'epoca ancora un uomo, trovò senza fatica un lavoro presso una facoltosa famiglia di diplomatici, conquistati assaggiando le sue prelibatezze.

All'uomo venne offerto subito un posto di lavoro come cuoco, ma ben presto cominciò a prendersi cura del piccolo Barry, ovvero il futuro Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Già all'epoca Evie si era accorta della sua transessualità e viveva una doppia vita. Di giorno era il cuoco ufficiale della famiglia Dunham e di sera usciva e si travestiva da donna.

La svolta drammatica verso la prima metà degli anni'70, quando la famiglia di Barack Obama partì per trasferirsi negli Usa. A Evie rimaneva ben poca speranza vista la sua condizione, incomprensibile per la popolazione indonesiana, a maggioranza musulmana, che considera i trans al pari di reietti della società e organizzava spesso raid punitivi per cercare di redimerli.

Non riuscendo a trovare altro lavoro iniziò a prostituirsi, per circa vent'anni, fino a quando un altro evento sconvolse la sua vita. Durante un raid persecutorio della polizia indonesiana venne uccisa una transessuale sua amica. Da quel momento Evie decise di buttare tutti i suoi vestiti e trucchi e tornò a vivere in povertà come uomo.

Fin'ora Evie, ormai 66enne, vivendo in miseria in una zona rurale dell'Indonesia non si era accorta dell'importante ruolo che il suo piccolo Barry stava ricoprendo in Usa finchè non un giorno non vide per caso una foto della famiglia Obama. Iniziò a raccontare la storia ai suoi amici ma nessuno le credette finchè il racconto non venne confermato da un ex vicino di casa della famiglia Dunham, Rudy Yara: "Molti si ricordano di Turdi, una persona gentile e molto attenta che si prendeva cura del piccolo Obama."