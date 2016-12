foto Ap/Lapresse

- Per guidare la Russia Vladimir Putin è ancora l'uomo giusto: ne è convinto Silvio Berlusconi, che in un'intervista alla Komsomolskaya Pravda ha ribadito di nutrire per lui "un sentimento di amicizia speciale". "Per il suo Paese - ha spiegato Berlusconi nell'intervista - ha svolto e svolgerà ancora un ruolo determinante", sottolineando che i suoi rivali alle presidenziali non hanno presentato "proposte alternative altrettanto coerenti e compiute".