foto Ap/Lapresse 08:20 - Il ministro della Giustizia americano, Eric Holder, ha affermato che il governo degli Usa "ha il diritto" di eliminare cittadini statunitensi che rappresentino "una minaccia immediata" per il Paese. Secondo Holder, quindi, l'esecutivo è autorizzato a usare una "forza letale" contro "un cittadino degli Stati Uniti che abbia intenzione di assassinare americani e sia diventato leader di Al Qaeda in terra straniera".

"Qualunque decisione di usare la forza letale contro un cittadino degli Stati Uniti, anche qualcuno che abbia intenzione di assassinare americani e sia diventato leader operativo di Al Qaeda in terra straniera, è tra le più gravi che i responsabili governativi possano dover affrontare", ha aggiunto Holder in un discorso alla Northwestern University School of Law di Chicago.



Si tratta evidentemente di un riferimento al caso di Anwar al Awlaki, il leader e ideologo di Al Qaeda nato in America e ucciso dalla Cia con un un razzo lanciato da un drone in una remota regione dello Yemen il 30 settembre 2011. Una vicenda che ha sollevato diversi interrogativi e critiche.



In casi di questo tipo, ha detto Holder nel suo discorso, che è stato diffuso dal dipartimento di Giustizia, non è necessaria l'approvazione di un tribunale, perché "il presidente può usare la forza all'estero contro un alto esponente operativo di una organizzazione terrorista straniera con cui gli Stati Uniti sono in guerra".



"Purtroppo la realtà è che la nostra nazione continuerà a far fronte a minacce terroriste che a volte hanno origine da nostri concittadini", ha detto ancora Holder, secondo cui "quando questi individui prendono le armi contro questo Paese (gli Usa) e si uniscono ad Al Qaeda nel preparare attacchi per uccidere americani, ci può essere solo una risposta realistica e appropriata. Dobbiamo intraprendere passi per fermarli, in piena conformità con la Costituzione. In questa ora di pericolo, non possiamo certo permetterci di aspettare fino a quando i progetti mortali vengono concretizzati". "E - ha detto ancora - non lo faremo".