foto LaPresse

20:41

- La polizia russa ha fermato a Mosca alcuni esponenti dell'opposizione, tra cui il noto blogger anti-Putin, Alexiei Navalni, che si erano fermati in piazza Pushkin dopo una manifestazione di protesta al premier. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti e lo conferma lo stesso Navalni su Twitter: "Vi saluto da un'auto della polizia", ha scritto. Navalni era già stato arrestato per aver guidato un corteo non autorizzato dopo le legislative.