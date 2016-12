foto Ap/Lapresse

20:01

- Secondo il sottosegretario agli Esteri italiano, Staffan de Mistura, i due militari fermati in India per la morte di due pescatori, "non possono e non debbono essere detenuti in una prigione per detenuti comuni". Il giudice indiano ha disposto per i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone una detenzione di 14 giorni in carcere. Ma, visto il loro status, ha ordinato anche un trattamento differenziato rispetto agli altri carcerati.