foto Ap/Lapresse Correlati Le foto del summit alla Casa Bianca 17:48 - In un incontro alla Casa Bianca, Barack Obama ha affermato, parlando con Benyamin Netnayahu, che il suo impegno verso Israele "è solido come una roccia". "Gli Stati Uniti guarderanno sempre le spalle di Tel Aviv", ha ribadito rivolgendosi al primo ministro israeliano. Sul nucleare iraniano, ha poi detto: "Il fatto che l'Iran possa avere armi atomiche è inaccettabile, manteniamo tutte le opzioni aperte per risolvere la questione". - In un incontro alla Casa Bianca, Barack Obama ha affermato, parlando con Benyamin Netnayahu, che il suo impegno verso Israele "è solido come una roccia". "Gli Stati Uniti guarderanno sempre le spalle di Tel Aviv", ha ribadito rivolgendosi al primo ministro israeliano. Sul nucleare iraniano, ha poi detto: "Il fatto che l'Iran possa avere armi atomiche è inaccettabile, manteniamo tutte le opzioni aperte per risolvere la questione".

Un Iran con l'atomica è "inaccettabile" per Israele e per gli Stati Uniti. E' quanto ha detto Barack Obama in una breve dichiarazione alla stampa prima del suo colloquio con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Sottolineando che la questione iraniana costituirà una "parte cospicua" dei colloqui, il presidente americano ha ricordato che "tutti noi sappiamo che è inaccettabile nella prospettiva israeliana" un Iran con l'atomica e che con la "stessa intensità" gli Stati Uniti hanno interesse ad "evitare" che armi nucleari finiscano in mano ad un regime "che e' stato sponsor del terrorismo".



"Ancora spazio per la soluzione diplomatica"

"Credo che vi sia ancora spazio per la soluzione diplomatica ma il regime iraniano deve andare in questa direzione, cosa che ancora non abbiamo visto fare", ha detto ancora Obama ricordando che contro Teheran sono state varate le sanzioni più drastiche mai varate finora. Come ha fatto nel discorso pronunciato ieri all'Aipac, Obama ha ribadito che "quando dico che tutte le opzioni sono sul tavolo, è quello che voglio dire".



Il presidente americano ha concluso dicendo che con l'incontro di oggi si vuole "assicurare al popolo israeliano ed americano" che i due paesi amici ed alleati sono "in stretta consultazione" su questa ed altre questioni.



Netanyahu: "Siamo padroni del nostro destino"

Israele deve rimanere "padrone del suo destino". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l'incontro con Obama. La chiara allusione è alla questione dell'Iran e all'ipotesi di un attacco militare nei prossimi mesi per fermare il programma nucleare. "Israele e America stanno insieme", ha detto Netanyahu, aggiungendo che lo Stato ebraico è una nazione sovrana con il diritto di difendersi.