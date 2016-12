foto Reuters

16:23

- La decisione di trasferire in carcere i due marò italiani non va giù al nostro governo. Roma esprime "vivissima preoccupazione" per la scelta dei giudici indiani e ritiene "inaccettabili" le misure adottate nei loro confronti. E' quanto si legge in una nota della Farnesina. Il dissenso è stato manifestato all'ambasciatore indiano a Roma.