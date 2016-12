foto Ap/Lapresse

- Il giudice di Kollam ha accolto la richiesta della procura indiana di avvalersi dei servizi di esperti del Dipartimento della Marina mercantile per ispezionare l'equipaggiamento elettronico della nave italiana "Enrica Lexie". Nelle ultime settimane la stampa locale ipotizzava che i dati riguardanti l'incidente in cui morirono due pescatori indiani non fossero stati salvati, come prevedono le norme internazionali.