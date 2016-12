foto Afp

15:35

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Yukiya Amano, ha annunciato che nella base militare iraniana di Parchin sono in corso attività nucleari. Si tratta della stessa struttura a cui è stato impedito l'accesso agli ispettori. Teheran è riuscita a triplicare la produzione di uranio arricchito al 20%, un livello chiave per poi riuscire a raggiunge il 90%, concentrazione usata soltanto per fini militari.