Putin, Osce denuncia: "Irregolarità da spiegare"

Gli osservatori hanno rilevato nel loro rapporto finale che "tutti i candidati avevano accesso ai media, ma al premier è stato dato un chiaro vantaggio sui rivali in termini di presenza sui media". Inoltre, prosegue la nota, "le risorse statali sono state mobilitate a livello regionale in suo sostegno" e "i requisiti eccessivamente restrittivi per la registrazione dei candidati hanno limitato una competizione autentica".



Se il voto nel giorno delle elezioni è stato valutato positivamente nel suo complesso, il processo si è "deteriorato durante lo scrutinio, che è stato valutato negativamente in almeno un terzo dei seggi osservati per irregolarità procedurali". Per gli osservatori queste elezioni "dimostrano un chiaro vincitore con una maggioranza assoluta, che ha evitato un secondo turno". "Tuttavia - spiegano - la scelta degli elettori era limitata, la competizione elettorale mancava di correttezza ed è mancato un arbitro imparziale".



"Ci sono stati problemi seri sin dall'inizio di questa elezione. Il punto di una elezione è che l'esito dovrebbe essere incerto. Questo non è stato il caso della Russia". Non c'è stata vera competizione e l'abuso delle risorse governative ha garantito che il vincitore definitivo delle elezioni non fosse mai in dubbio", ha dichiarato in una conferenza stampa a Mosca, Tonino Picula, coordinatore della missione a breve termine degli osservatori Osce.



"In questa elezione i candidati non hanno potuto competere su basi uguali", ha spiegato Heidi Tagliavini, capo della missione degli osservatori dell'Odihr, l'ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce. "Benchè le autorità abbiano fatto qualche sforzo per migliorare la trasparenza - ha proseguito - è rimasta una larga sfiducia nell'integrità del processo elettorale".



Come "primo passo", ha auspicato Tagliavini, "tutte le denunce di violazioni devono essere accertate a fondo". Come segni positivi, gli osservatori hanno notato "un maggiore coinvolgimento civico" negli sforzi per migliorare il controllo del voto, fenomeno che "può essere uno strumento per aumentare la fiducia nelle future elezioni".



Usa: Mosca conduca indagini credibili

Il dipartimento di Stato americano interviene sull'esito delle elezioni presidenziali russe. La Russia deve condurre delle indagini "credibili e indipendenti" sulle presunte violazioni nel voto, fa sapere tramite una nota. Gli Stati Uniti - prosegue il comunicato - sono pronti a lavorare con Vladimir Putin una volta che i risultati delle elezioni presidenziali saranno convalidati.



Scontri in piazza: arrestate 550 persone

Sono complessivamente 550 i manifestanti arrestati dopo le proteste anti-Putin a Mosca e a San Pietroburgo. Lo riferiscono le agenzie citando le forze dell'ordine. Nella capitale gli arresti sono stati 250, di cui un centinaio effettuati in piazza Pushinskaia tra quanti continuavano a rimanere anche dopo lo scioglimento del raduno gridando slogan contro il premier. Gli altri fermi sono stati fatti durante altre iniziative spontanee.