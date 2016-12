foto Reuters

07:52

- Ventisette agenti sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti oggi in una serie di attacchi contro posti di polizia a Haditha, 210 km a nordovest di Baghdad. Lo rendono noto fonti ospedaliere e di polizia. Gli attacchi sono stati compiuti da una cinquantina di uomini armati, a partire dalle 2 ora locale (mezzanotte in Italia), in diverse parti della città.