foto Ap/Lapresse

01:32

- Ha tenuto banco per un'ora, parlando a ruota libera, cantando e facendo battute, prima di annunciare che la lesione di due centimetri per la quale è stato operato lunedì a Cuba è una "recidiva" del cancro asportatogli a giugno: Hugo Chavez, apparso in tv, ha fatto del suo meglio per rassicurare i venezuelani e convincerli che, nonostante la gravità della situazione, guarirà. Il presidente non ha però fornito una data di rientro a Caracas.