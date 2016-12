foto Afp

23:34

- L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, attualmente sotto terapia per un tumore alla laringe, è stato ricoverato a San Paolo per una leggera "infezione polmonare". Lo ha annunciato una fonte dell'ospedale Siro-libanese. Lula, 66 anni, è stato portato in ospedale per una "debole febbre", ha reso noto il comunicato della struttura. L'ex presidente dovrà ora affrontare nuove analisi per stabilire se ci sono stati progressi contro il tumore.