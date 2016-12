foto Ap/Lapresse

19:43

- Il leader comunista Ghennadi Ziuganov ritiene che le presidenziali, vinte da Putin e nelle quali lui risulta secondo, non siano state legittime. "Io non posso riconoscere queste elezioni come oneste e libere'' ha dichiarato. Per l'ex presidente dell'Urss, Mikhail Gorbaciov, invece, "ci sono grandi dubbi che il risultato del voto rifletta gli umori reali della società. Tuttavia senza prove delle falsificazioni è difficile parlare".