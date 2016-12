I risultati ufficiali sono attesi per domani. "Vi avevo promesso di vincere, e noi abbiamo vinto in una lotta aperta e onesta", ha arringato Putin con toni battaglieri una folla tricolore in tripudio, salendo sul palco insieme al fido presidente Medvedev. Poi ha accusato l'opposizione di eversione: "La nostra gente è in grado di distinguere il desiderio di rinnovamento dai tentativi di organizzare le provocazioni politiche per distruggere l'ordinamento statale e usurpare il potere". Cori di "Putin, Putin". Il voto, incalza, è stato "un test per tutto il popolo sulla maturità politica, sull'indipendenza e sull'autodeterminazione".Il video ripreso da una webcam in cui si vedono persone che riempiono di schede un'urna in un seggio del Daghestan, nel Caucaso russo, è stato diffuso su YouTube e ha provocato uno scandalo, tanto che la commissione elettorale centrale ha promesso di annullare il risultato del voto in questo seggio. Ma sono diversi i filmati di questo tipo che si stanno diffondendo su internet: guardali qui Il leader comunista Ghennadi Ziuganov ritiene che le presidenziali di oggi, nelle quali risulta per ora secondo, non siano state legittime. "Io non posso riconoscere queste elezioni come oneste, libere e dignitose", ha dichiarato in diretta tv, aggiungendo di non voler fare gli auguri a nessuno.L'ex presidente dell'Urss, Mikhail Gorbaciov, dubita del risultato delle presidenziali. "Ci sono grandi dubbi che il risultato del voto rifletta gli umori reali della società". "Tuttavia - ha aggiunto - se non ci sono prove documentali delle falsificazioni di massa è difficile parlarne"."Grazie Putin", è il grido che sta inondando piazza del Maneggio a Mosca dove è in corso una grande manifestazione per festeggiare Vladimir Putin, dato dagli exit pool e dai primi dati parziali come vincitore già al primo turno delle presidenziali russe. Sarebbero 100.000, secondo Interfax, i manifestanti, di cui molti giovani, arrivati da tutto il Paese per quella che appare una vera e propria "occupazione" del centro della città, quasi in risposta alle vaste manifestazioni dell'opposizione che da tre mesi, invece, chiedono l'uscita di scena del premier e già due volte capo di Stato. Il centro di Mosca è blindato, con le strade intorno al Cremlino chiuse e presidiate da polizia e agenti anti-sommossa.