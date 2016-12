Congo, serie di esplosioni in deposito di munizioni: i morti sono centinaia

17:32

- E' di centotrentasei morti il bilancio della serie di esplosioni avvenute in un deposito di munizioni in una base militare a Brazzaville, in Congo. Numerosi i feriti. Il bilancio delle vittime, tra cui tre operai cinesi, potrebbe aumentare, stimano i testimoni. Quando si sono verificate le esplosioni "140 lavoratori cinesi si trovavano nel sito in costruzione" fa sapere l'agenzia Nuova Cina.