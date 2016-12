Caso marò, De Mistura: perizia armi trasparente

foto Reuters 10:30 - La perizia tecnico-scientifica sulle armi sequestrate a bordo della Enrica Lexie è stata "trasparente". Lo ha dichiarato a Kollam, il nostro sottosegretario agli Esteri, Staffan de Mistura, che sta seguendo la vicenda dei due marò italiani accusati dall'India di aver ucciso due pescatori. Per de Mistura c'è "totale collaborazione da parte delle autorità locali". - La perizia tecnico-scientifica sulle armi sequestrate a bordo della Enrica Lexie è stata "trasparente". Lo ha dichiarato a Kollam, il nostro sottosegretario agli Esteri, Staffan de Mistura, che sta seguendo la vicenda dei due marò italiani accusati dall'India di aver ucciso due pescatori. Per de Mistura c'è "totale collaborazione da parte delle autorità locali".

De Mistura ha confermato che l'Italia è impegnata a far valere "le ragioni della giurisdizione e delle acque internazionali". E credo, che "il giudice dell'Alta Corte le stia ascoltando attentamente".



Il sottosegretario ha quindi manifestato la volontà di far pervenire alle famiglie dei pescatori morti il messaggio che "l'Italia è vicina a loro" e sottolineato che "a tutti deve essere evidente che diversamente da quanto accaduto con l'ultimo incidente in cui un peschereccio è stato affondato e la nave è fuggita, il capitano della Enrica Lexie è tornato ed i marò collaborano con la giustizia".