Russia al voto, favorito lo "zar" Putin

Quattro gli sfidanti di Putin: il leader comunista Ghennadi Ziuganov, quello ultranazionalista Vladimir Zhirinovski, il capo del partito di centro sinistra Russia Giusta e il "debuttante" Mikhail Prokhorov, primo oligarca ad ambire alla poltrona più alta del Paese.



Quest'ultimo è stato il primo a votare tra i candidati presidenziali: per farlo ha volato per oltre 4.000 chilometri da Mosca alla città siberiana di Krasnoiarsk, regione dove c'è la miniera d'oro Olimpiadninskoye della sua società Polus Zoloto. Poi ha ripreso l'aereo per tornare nella capitale, dove intende seguire il processo elettorale e partecipare a diversi talk show televisivi.



Gli elettori chiamati alle urne sono circa 110 milioni, i seggi oltre 94mila, tutti collegati da webcam volute da Putin per assicurare maggiore trasparenza, anche se non potranno filmare il conteggio delle schede, ossia la fase più delicata. Le immagini saranno trasmesse in diretta streaming all'indirizzo www.webvybory2012.ru per tutti i cittadini russi registrati al sito. Una telecamera riprenderà il totale del seggio mentre una seconda sarà puntata in maniera fissa sull’urna in cui gli elettori depositano la scheda elettorale.

Per la prima volta il mandato presidenziale sarà di sei anni, dopo la riforma approvata nella precedente legislatura. E' previsto il ballottaggio se nessuno dei concorrenti supera il 50% al primo turno.