foto Reuters

01:21

- Sono partiti da Damasco alla volta di Parigi i corpi della giornalista americana Marie Colvin e del fotografo francese Remi Ochlick, uccisi il 22 febbraio scorso a Homs nel corso di un bombardamento sul quartiere di Bab Amro, in quel momento in mano ai ribelli. Lo ha reso noto l'ambasciatore francese in Siria, Eric Chevallier. Le bare sono state caricate sul volo di linea Air France Damasco-Parigi, via Amman.