Scontro tra due treni in Polonia: vittime

E' di almeno 15 morti e una sessantina di feriti la maggior parte dei quali versa in gravi condizioni, il bilancio, ancora provvisorio, dello scontro frontale tra due treni a Szczekociny, nel sud della Polonia, sulla tratta tra Varsavia e Cracovia. L'impatto è stato devastante. Testimoni hanno raccontato alla Gazeta Wyborza che "tre carrozze si sono letteralmente accartocciate".

L'incidente è avvenuto sabato sera quando l'espresso proveniente da Przemysl e diretto a Varsavia ha preso in pieno il treno proveniente da Varsavia e diretto a Cracovia che si trovava sul binario sbagliato, come ha riferito Andrezej Pawlowski della compagnia ferroviaria statale all'emittente polacca TVV24.



"Abbiamo sentito un boato assordante e siamo stati scaraventati in aria", ha detto un sopravvissuto all'agenzia polacca Pap.



Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente e un centinaio di poliziotti e 450 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di estratte i passeggeri dalle lamiere. "E' un'operazione complessa", ha detto alla Tv polacca Jaroslaw Wojtasik, uno dei pompieri al lavoro da ieri notte. Sui due espressi - 10 carrozze in totale - viaggiavano circa 350 persone.



L'incidente ferroviario peggiore, in ordine di tempo, avvenuto in Polonia risale al 1990 quando 16 persone morirono nella collisione di due convogli a Ursus, nei sobborghi di Varsavia. Ben più grave fu nel 1980 il bilancio dello scontro tra un treno merci ed uno passeggeri a Otoczyn, nel nord del Paese, costato la vita 67 persone.