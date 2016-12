foto Afp

23:03

- "Mi sto riprendendo, tornerò in Venezuela e vivrò". Così Hugo Chavez, operato all'Avana e ancora ricoverato in ospedale a Cuba, scrive sul suo profilo twitter. Intanto Chavez ha ricevuto la visita di Raul e Fidel Castro. I due si sono intrattenuti per circa due ore in compagnia del capo di Stato venezuelano.