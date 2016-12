Tgcom24 > Mondo > Francia, Sarkozy contro il voto a stranieri"E' un attentato alla République"

3.3.2012

Francia, Sarkozy contro il voto a stranieri

"E' un attentato alla République"

L'affondo in piena campagna elettorale per le presidenziali francesi per criticare la proposta dell'avversario socialista François Hollande di coinvolgere gli immigrati extracomunitari nelle elezioni locali