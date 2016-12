foto Ansa

16:51

- Alcune centinaia di persone sono partite in corteo a Roma da piazzale Tiburtino per esprimere la loro solidarietà ai No Tav. Ci sono esponenti dei centri sociali, studenti, attivisti del movimento di protesta. In testa al corteo, uno striscione con la scritta "No Tav: fermeremo questo treno, la lotta è libertà". Altri attivisti hanno poi bloccato per mezz'ora, nel pomeriggio, la stazione ferroviaria di Perugia.