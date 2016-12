Costa Rica, italiano trovato morto

foto Ap/Lapresse 16:52 - E' stato trovato morto in un appartamento di San Josè, in Costa Rica. La vittima, Gianluca Garnieri di 34 anni, era arrivato nel Paese da una decina di giorni, e l'ambasciata italiana sta seguendo il caso sia tramite le autorità investigative sia quelle sanitarie. Al momento della macabra scoperta, fatta dalla proprietaria dell'appartamento, l'uomo era riverso sul pavimento seminudo, con il sangue che gli usciva dal naso. - E' stato trovato morto in un appartamento di San Josè, in Costa Rica. La vittima, Gianluca Garnieri di 34 anni, era arrivato nel Paese da una decina di giorni, e l'ambasciata italiana sta seguendo il caso sia tramite le autorità investigative sia quelle sanitarie. Al momento della macabra scoperta, fatta dalla proprietaria dell'appartamento, l'uomo era riverso sul pavimento seminudo, con il sangue che gli usciva dal naso.

"La polizia investigativa ci sta dando le informazioni sulle indagini mano a mano che arrivano. Le cause relative alla morte non sono ancora certe", hanno aggiunto le fonti della rappresentanza diplomatica italiana in Costa Rica, ricordando che l'ambasciata è in contatto con i familiari e con la questura di Livorno.



Il corpo di Garnieri, ha poi reso noto la stampa locale, è stato trovato in uno degli appartamenti del complesso residenziale "Maria Alexandra", a Escazù, quartiere residenziale nell'area ovest della capitale.



Il cadavere è stato trovato dalla proprietaria dell'appartamento, che era entrata nell'abitazione per accompagnare Garnieri in aeroporto. Le autorità locali non escludono che l'uomo abbia ingerito ovuli di cocaina, ha aggiunto la stampa locale, precisando che le indagini sono in corso e che saranno le autorità giudiziarie a confermare le cause della morte.