foto Facebook

13:27

- Rossella Urru è stata liberata in cambio della scarcerazione di un detenuto salafita di Al Qaeda, Abdel Rahman Madou al-Azawadi. Secondo l'agenzia mauritana "Ani", la trattativa per il rilascio di Rossella è inoltre entrata nell'ambito di quella delle autorità mauritane per un loro agente di polizia, sequestrato più di un mese fa sempre da Al Qaeda e anch'egli liberato.