foto Ansa

12:23

- Nel caso dei due marò italiani fermati in India non sarebbe stata rispettata la sovranità sulle navi. E' quanto sostiene il ministro degli Esteri Giulio Terzi sulla vicenda. "L'Italia - spiega - è fortemente preoccupata che si possa essere verificata un'eccezione a principi fondamentali dell'ordinamento internazionale che sono quelli del riconoscimento della sovranità nazionale sulle navi che battono bandiera nazionale in alto mare".