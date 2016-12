foto Reuters

- Nel Voyage Data Recorder (VDR) della Enrica Lexie, a sua scatola nera, non sarebbero stati salvati i dati riguardanti la posizione in mare della petroliera al momento dell'incidente nel Mar Arabico il 15 febbraio in cui vi fu un incidente in cui morirono due pescatori indiani. Lo scrive The Times of India, citando i risultati di una inchiesta realizzata da tecnici del Dipartimento della Marina mercantile (MMD).