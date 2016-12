foto Ap/Lapresse

15:57

- Almeno 47 persone sono morte oggi nei bombardamenti in corso da parte dell'artiglieria governativa su due quartieri di Homs, Bab Dreib e Fakhura. Lo riferiscono attivisti anti-regime citati dalla tv Al Jazeera. Secondo gli attivisti, sarebbero inoltre in corso in alcune zone della città dei rastrellamenti casa per casa ed esecuzioni sommarie.