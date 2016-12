Siria, Terzi: priorità popolazione

06:00

- "La priorità in Siria è quella di portare aiuti a una popolazione che soffre, a città distrutte come Homs, e far cessare questa tecnica di distruzione progressiva di ogni singolo centro che si è ribellato al potere di Assad". Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi, in partenza per Istanbul dove si parlerà della Siria.