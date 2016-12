Usa, sparatoria in liceo: un ferito

02:00

- Torna la paura in una scuola americana. A pochi giorni dalla sparatoria in un liceo in Ohio, in cui un giovane ha ucciso tre studenti e ne ha feriti altri due, un altro ragazzo ha aperto il fuoco in un istituto. E' successo a Wilcox, in Arizona. Nella sparatoria un giovane è rimasto ferito. L'aggressore è stato fermato dalle autorità locali, intervenute sul posto dopo che uno dei ragazzi è riuscito a dare l'allarme.