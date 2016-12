Crisi, Monti: Merkel a Roma il 13/3

14:10

- La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà a Roma il 13 marzo per un vertice con il premier Mario Monti. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio al termine della prima giornata di lavori a Bruxelles. Incalzato dai giornalisti sulla situazione della Tav dopo gli scontri in Val di Susa, Monti ha confermato che la linea del governo non cambia.