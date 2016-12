Siria, evacuati giornalisti feriti

22:51

- La giornalista Edith Bouvier e il fotografo William Daniels, i due cittadini francesi rimasti feriti ad Homs, in Siria, sono riusciti a lasciare il Paese e a rifugiarsi in Libano. Lo ha confermato il presidente francese Nicolas Sarkozy. "Sono al sicuro sul suolo libanese e a minuti saranno sotto la protezione della nostra ambasciata a Beirut", ha spiegato Sarkozy a margine del summit Ue in corso a Bruxelles.