Francia, uova contro Sarkozy durante la campagna elettorale: lui si rifugia in un bar

foto Ap/Lapresse

23:34

- A meno di due mesi dalle presidenziali del 22 aprile, nelle quali spera di essere confermato, il capo di Stato francese, Nicolas Sarkozy, è stato insultato e bersagliato da un lancio di uova. E' successo a Bayonne, capoluogo della regione basca francese, tappa della sua campagna elettorale. Autori dell'azione alcuni nazionalisti baschi, insorti per gli arresti di terroristi dell'Eta. Sarkozy è stato costretto a rifugiarsi per un'ora in un bar.