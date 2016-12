Perde lavoro e spara in fabbrica

14:27

- Un uomo ha sparato in una fabbrica della città di Komotini, nel nord della Grecia, ferendo due persone e prendendone in ostaggio altre due. La polizia greca fa sapere che l'uomo, che ha commesso il folle gesto dopo aver perso il lavoro, ha usato un fucile. Si tratterebbe di un ex impiegato della stessa fabbrica, che produce cestini per la spazzatura. I due feriti non sono in pericolo di vita. In corso le trattative per il rilascio degli ostaggi.