Costa Allegra,capitano elogia staff

12:59

- "L'equipaggio di Costa Allegra è stato grande, si sono comportati tutti in modo egregio". Sono le parole del comandante Nicolò Alba, dopo lo sbarco a Mahè. "E' in corso ora un'indagine sull'incendio che si è propagato in sei generatori nelle sale macchine per capirne la natura. Le fiamme - ha spiegato il capitano - sono state spente in meno di un'ora".