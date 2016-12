India, marò in custodia fino al 5 marzo

foto Reuters 19:41 - I due marò italiani, indagati dalle autorità indiane per la morte di due pescatori, resteranno in custodia della polizia fino al 5 marzo. Lo ha disposto un magistrato di Kollam. I due militari evitano così per il momento il carcere. Il giudice ha stabilito anche che gli esperti italiani potranno assistere alla perizia balistica sulle armi sequestrate a bordo della Enrica Lexie. Domani deciderà le modalità della loro partecipazione. - I due marò italiani, indagati dalle autorità indiane per la morte di due pescatori, resteranno in custodia della polizia fino al 5 marzo. Lo ha disposto un magistrato di Kollam. I due militari evitano così per il momento il carcere. Il giudice ha stabilito anche che gli esperti italiani potranno assistere alla perizia balistica sulle armi sequestrate a bordo della Enrica Lexie. Domani deciderà le modalità della loro partecipazione.

I due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che hanno lasciato il palazzo di giustizia di Kollam, sono rientrati a Kochi dove hanno trascorso gli ultimi giorni nella guest house degli ufficiali della polizia indiana.



Durante l'udienza, la delegazione italiana ha presentato una petizione per evitare che anche dopo il 5 marzo, a prescindere da quale sarà la decisione del giudice, i due marò possano essere internati in una prigione indiana.



In aula - oltre ai due militari - erano presenti i legali di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, il console generale a Mumbai Giampaolo Cutillo e l'addetto militare italiano in India, Contrammiraglio Franco Favre.



Esperti italiani ammessi alla perizia balistica

Quanto alla perizia balistica sulle armi trovate a bordo della Enrica Lexie, per l'Italia è arrivata una seconda vittoria. "Nonostante le iniziative della polizia indiana - ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Staffan de Mistura - che ha tentato di limitare l'accesso agli esperti italiani, il giudice ha invece sostenuto che possono essere presenti". Domani la questione sarà nuovamente esaminata dall'Alta Corte di Kollam che dovrà decidere quanti esperti saranno ammessi e le modalità della loro eventuale partecipazione. Perizia che non comincerà prima dell'esame dei ricorsi presentati dall'Italia.



Latorre e Girone, che sono accusati dalla giustizia indiana di aver sparato e ucciso i due pescatori, si sono sempre dichiarati innocenti affermando di aver solo esploso colpi di avvertimento in aria dopo aver scambiato i pescatori per dei pirati.