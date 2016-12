Siria, Gb ritira diplomatici

12:00

- La Gran Bretagna ha ritirato tutto il personale diplomatico dalla Siria e ha sospeso ogni attività all'ambasciata per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato il governo di Londra che tuttavia non interromperà i rapporti diplomatici. Il ministro degli Esteri, William Hague, ha sottolineato che non si ridurrà "in nessun modo l'impegno di mantenere attiva la pressione diplomatica per indurre il regime a fermare la violenza".