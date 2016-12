Droga in pelati, calabresi accusati

09:45

- Tre uomini, fra i quali due calabresi presunti affiliati alla 'ndrangheta in Australia, sono comparsi in tribunale, accusati di aver cercato di importare dall'Italia, cinque anni fa, 15 milioni di pasticche di ecstasy nascoste in 3mila barattoli di pomodori pelati. Secondo l'accusa Pasquale Sergi, 48 anni, Salvatore Agresta, 44 e John Higgs, 65, avevano cercato di recuperare la droga appena giunta a Melbourne da Napoli il 28 giugno 2007.