Stanno tutti bene i passeggeri sbarcati dalla Costa Allegra al porto di Mahè, la più grande isola delle Seychelles. Tra i 627 turisti a bordo, 378 hanno scelto di continuare la loro vacanza, mentre gli altri rientreranno in patria. "Abbiamo passato le notti ammucchiati sul ponte - raccontano i passeggeri appena arrivati -. Era impossibile rimanere in cabina". Il comandante: lo staff si è comportato in modo egregio.